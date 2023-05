Carolina Hurricanes - New Jersey Devils Foto: Karl B Deblaker/AP/dpa up-down up-down NHL Carolina gewinnt auch zweites Playoffs-Spiel gegen Devils Von dpa | 06.05.2023, 06:58 Uhr

Die Carolina Hurricanes haben auch das zweite Spiel ihrer Viertelfinal-Serie in den NHL-Playoffs gegen die New Jersey Devils klar gewonnen. Carolina siegte am Freitag (Ortszeit) in heimischer Halle mit 6:1 (0:0, 4:0, 2:1). Schon die erste Partie hatte das Eishockey-Team aus North Carolina mit 5:1 gewonnen.