Colorado Avalanche - Edmonton Oilers Foto: David Zalubowski/AP up-down up-down NHL Bruins schaffen Punkterekord - Draisaitl siegt erneut Von dpa | 12.04.2023, 07:28 Uhr

Die Boston Bruins haben nach dem Siegrekord in der NHL auch die Bestmarke bei den Punkten in einer Saison geknackt. Durch das 5:2 gegen die Washington Capitals kommen die Bruins auf 64 Siege und 133 Punkte in der laufenden Saison der nordamerikanischen Eishockey-Liga.