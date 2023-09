NBA Basketball-Star Lillard vor Wechsel zu Milwaukee Von dpa | 27.09.2023, 21:14 Uhr | Update vor 54 Min. Damian Lillard Foto: Rick Bowmer/AP/dpa up-down up-down

In der NBA bahnt sich ein wegweisendes Tauschgeschäft an. Mit dem möglichen Wechsel von Starspieler Lillard könnten sich auch die Kräfteverhältnisse in der Liga-Spitze verschieben.