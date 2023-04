Jalen Johnson gegen Caleb Martin Foto: Rebecca Blackwell/AP up-down up-down NBA Atlanta Hawks gewinnen Play-In-Duell mit Miami Heat Von dpa | 12.04.2023, 05:50 Uhr

Die Atlanta Hawks haben ihr Play-In-Duell mit den Miami Heat gewonnen und sich die Playoff-Teilnahme in der NBA gesichert. Angeführt von Trae Young mit 25 Punkten kam das Team am Dienstagabend in Miami zu einem 116:105 gegen die Heat.