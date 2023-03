Orlando Magic - Utah Jazz Foto: John Raoux/AP up-down up-down NBA 35 Punkte der Wagners zu wenig für Magic in NBA Von dpa | 10.03.2023, 06:24 Uhr

Insgesamt 35 Punkte von Franz und Moritz Wagner haben den Orlando Magic nicht zu einem Sieg in der NBA gereicht. Das 124:129 gegen die Utah Jazz war die dritte Pleite in Serie in der besten Basketball-Liga der Welt. Das Team hat nur noch theoretische Chancen auf die Teilnahme am Play-In-Turnier für die Playoffs. Franz Wagner verbuchte 24 Punkte, sein älterer Bruder kam auf 11 Punkte und 6 Rebounds.