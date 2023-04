Ein Leben für die gelbe Filzkugel: Tatjana Maria vereint Profisport und Tennis. Foto: IMAGO/ZUMA Wire up-down up-down Profisport und Familie vereint Interview mit Tatjana Maria: „Ich hoffe, dass ich ein Vorbild bin“ Von Lars Müller-Appenzeller | 07.04.2023, 17:35 Uhr

Am Montag trifft sich die deutsche Mannschaft in Stuttgart, beginnt mit der Vorbereitung auf die Qualifikationspartie im Billie-Jean-King-Cup am 14./15. April gegen Brasilien. Der Württembergerin Tatjana Maria kommt dabei eine besondere Rolle zu: die Mutter-Rolle. Die liegt der 35-Jährigen, die noch viele Jahre auf der Tennis-Tour reisen will – vermutlich eines Tages als Begleitung ihrer großen Tochter.