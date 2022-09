Insgesamt zehn Mal hat Roger Federer in seiner Karriere in Halle triumphiert. Zuletzt holte er 2019 den Turniersieg. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Mögliches Engagement in der Zukunft Federer soll nach Rücktritt in Halle verabschiedet werden Von Stephanie Fust | 16.09.2022, 16:17 Uhr

Mit zehn Erfolgen ist Roger Federer Rekordsieger des 500er-Turniers in Halle. Nach seinem Rücktritt soll der „Maestro“ auch in Halle verabschiedet werden. Bei der Gelegenheit soll auch über ein Engagement in der Zukunft gesprochen werden.