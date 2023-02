Ob auch der zum Glück glimpflich ausgegangene Unfall des Chinesen Guanyu Zhou in der fünften Staffel thematisiert wird, können Fans ab Freitag, 24. Februar sehen. Foto: imago images/HochZwei up-down up-down Ab 24. Februar auf Netflix Drive To Survive: Das können Formel-1-Fans von der fünften Staffel erwarten Von Patrick Kern | 22.02.2023, 21:43 Uhr

Die Formel 1 ist noch immer in der Winterpause, doch so langsam kommt die Rennserie wieder ins Rollen: Am Freitag, 24. Februar, erscheint die fünfte Staffel der Formel-1-Erfolgsdoku „Drive To Survive“. Auch Mick Schumacher wird darin eine zentrale Rolle spielen.