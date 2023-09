Es war eine bemerkenswerte Momentaufnahme am späten Sonntagnachmittag: Auf vielen Nachrichten-Websites, dazu zählte sogar der „Kicker“, rangierte eine Basketball-Meldung noch vor den Texten über die Demission von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick. Die Rangfolge konnte tatsächlich einmal nicht überraschen: Die deutschen Korbjäger hatten in Manila die Weltmeisterschaft gewonnen – ein Ergebnis von historischer Dimension.

WM-Titel wird nicht für Basketball-Boom sorgen

Nach dem 83:77 gegen Serbien und damit dem zweiten Titel nach 1993, als Deutschland EM-Gold holte, dürfte unter den Basketballfans hierzulande die in diesen Fällen schon fast traditionelle Erwartung eines wahren Booms ihrer Lieblingssportart geweckt sein. Dieser Boom aber wird – und auch das ist traditionell zu nennen – ausbleiben. Allerdings: Schlimm ist das nicht!

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Basketball in Deutschland trotz zwischenzeitlicher Rückschläge Schritt für Schritt und mit absolut gesunder Kontinuität in die richtige Richtung entwickelt. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum dieser Prozess unterbrochen werden sollte.

Mehr Informationen: Der Kolumnist größer als Größer als Zeichen Torben Rosenbohm ist freier Journalist aus Oldenburg. Seit mehr als drei Jahrzehnten verfolgt er intensiv das Basketball-Geschehen in Deutschland und schreibt in seinem Blog unter www.torbenrosenbohm.de regelmäßig über den Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg.

Da sind zum einen die Fortschritte in der Nachwuchsarbeit. Fast ausnahmslos alle Spieler aus dem Gold-Kader dieses Sommers haben beispielsweise in der Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL) im U19-Bereich Erfahrungen gesammelt. Und der Pool, aus dem der Deutsche Basketball Bund (DBB) schöpfen kann, bleibt groß: Bei der U19-Europameisterschaft gewann Deutschland in diesem Jahr Bronze. Der Grundstein für weitere Erfolge ist gelegt.

Ausverkaufte Halle ist in Oldenburg der Regelfall

Dann gibt es die positive Entwicklung der Basketball Bundeliga (BBL). Spielten die Clubs früher in Turnhallen mit den viel zitierten Sprossenwänden im Hintergrund, stehen heute an immer mehr Standorten hochmoderne Arenen. Die Fans honorieren das mit anhaltend hohen Besucherzahlen, in Oldenburg beispielsweise ist eine ausverkaufte Halle mit 6200 Menschen inzwischen keine Ausnahme, sondern der Regelfall.

Darüber hinaus spielen sich immer mehr deutsche Basketballer bis in die höchsten Sphären. Wo einst nur Dirk Nowitzki in der US-amerikanischen Profiliga NBA den DBB repräsentierte, spielen heute in Dennis Schröder, Daniel Theis, Franz und Moritz Wagner, Maxi Kleber und dem Ex-Quakenbrücker Isaiah Hartenstein gleich sechs Akteure in der besten Liga der Welt. Hinzukommen zahlreiche Spieler, die in der Euroleague, dem höchsten europäischen Clubwettbewerb, auflaufen und sich mit den besten Vertretern des Kontinents messen.

Gewiss wird der zwar überraschende, aber nicht gänzlich unerwartete Titelgewinn von Manila dem Basketball in Deutschland den nächsten Schub verleihen. Ein echter Boom allerdings wird ausbleiben, da der Fußball auch weiterhin über allem anderen thront und sich die Basketballer mit vielen anderen Sportarten um die restlichen Stücke vom Kuchen balgen. Die Entwicklung aber wird einfach immer weitergehen. Und dieses gesunde Wachstum muss bei genauer Betrachtung eigentlich niemanden schmerzen.

Vier WM-Helden spielen in der Basketball-Bundesliga

Die WM-Helden werden nun in den jeweiligen Club-Alltag zurückkehren, und auch in der Bundesliga geht es ab dem 27. September wieder um Punkte. Vier Goldmedaillengewinner dürfen sich auf warmen Applaus in den Arenen freuen: Andi Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey vom FC Bayern München sowie Johannes Thiemann von Alba Berlin verdienen ihre Brötchen bei BBL-Clubs.