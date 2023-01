Mit dem TSV gegen die Eintracht: Merle Küpke. Foto: Rolf Kamper up-down up-down 0:0 und Punktabzug TSV Quakenbrück gegen Braunschweig: Im Hinspiel verloren beide Von Mona Alker | 27.01.2023, 18:49 Uhr

Das Hinspiel blieb vor allem wegen seiner Kuriosität in Erinnerung: 0:0 und Punktabzug für beide lautete das Ergebnis. Am Samstag (17.15 Uhr) findet nun das Rückspiel zwischen den Basketballerinnen des TSV Quakenbrück und Eintracht Braunschweig II in der 2. Regionalliga West statt.