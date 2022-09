Deutschlands Basketballer siegten im Spiel um Platz drei und sicherten sich die Bronzemedaille. Foto: imago/camera4+ up-down up-down Kommentar zur Basketball-EM Es geht auch ohne Fußball Meinung – Malte Schlaack | 18.09.2022, 19:03 Uhr

Lassen wir den Sportsommer doch einfach mal Revue passieren. Den Auftakt machten die Fußballerinnen mit ihrer starken EM. Es folgten die herausragenden European Championships in München und nun noch die Basketballer mit ihrem kleinen Spätsommermärchen. Begeisterung geht also auch ohne König Fußball in der männlichen Version.