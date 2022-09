Besonderer Moment: Dirk Nowitzkis Nationalmannschaftstrikot wird unter die Hallendecke in Köln gezogen. Foto: imago/camera4 up-down up-down Auftaktsieg der Basketballer EM-Traumstart: Nowitzki als Vorbild und Motivator Von Malte Schlaack | 02.09.2022, 18:32 Uhr

Als guter Gastgeber stellt man sich ja immer Fragen: Sind die Gäste zufrieden? Kommt die Party gut an? Und hat sich der ganze Aufwand überhaupt gelohnt? Die deutschen Basketballer können nach dem 76:63-Auftaktsieg der Europameisterschaft diese Fragen getrost alle mit „Ja“ beantworten. Das lag aber auch gewiss daran, dass dieser besondere Abend in der ausverkauften Arena in Köln mit einem ganz besonderen Moment eingeleitet worden war.