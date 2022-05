dpatopbilder - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev will die French Open gewinnen. Foto: Christophe Ena/AP/dpa FOTO: Christophe Ena French Open Zverev will in Paris ins Viertelfinale Von dpa | 29.05.2022, 07:28 Uhr

Für erfolgreiche French Open überlässt Alexander Zverev nichts dem Zufall. Weil an diesem Sonntag das Achtelfinale in Paris ansteht, verzichtet er auf ein anderes Top-Ereignis in der Stadt.