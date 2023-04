Alexander Zverev Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Tennis-Olympiasieger Zverev schlägt am Hamburger Rothenbaum auf Von dpa | 25.04.2023, 12:34 Uhr

In München war für Alexander Zverev zuletzt ganz schnell Schluss. In seiner Geburtsstadt will es der Olympiasieger im Sommer besser machen.