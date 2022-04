Alexander Zverev FOTO: Serge Haouzi Tennis Zverev nach Monte-Carlo-Aus: Läuft „noch nicht richtig rund“ Von dpa | 17.04.2022, 11:15 Uhr | Update vor 2 Std.

Auch nach seiner Oberschenkelblessur will Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev an seinem Turnierplan mit einem Start in München in gut einer Woche festhalten.