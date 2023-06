Alexander Zverev Foto: Jonathan Nackstrand/Aeltc Pool/Press Association/dpa up-down up-down Tennis Zverev in Wimbledon an Position 19 gesetzt Von dpa | 28.06.2023, 12:16 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev ist beim am Montag beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon an Position 19 gesetzt. Das geht aus den Setzlisten hervor, die die Organisatoren am Mittwoch veröffentlichten.