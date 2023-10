Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Peking nach dem nächsten Kraftakt das Halbfinale erreicht. Der Tennis-Olympiasieger gewann sein Viertelfinale gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 und zeigte sich von den gesundheitlichen Problemen der vergangenen Tage gut erholt.



In den ersten beiden Runden hatte Zverev ebenfalls über drei Sätze gehen müssen und war körperlich deutlich angeschlagen. Gegen Jarry wirkte der 26-Jährige aber fit und verwandelte nach 2:17 Stunden seinen ersten Matchball.



„Es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Er hat sehr gut gespielt, ist immer sehr aggressiv. Das macht es schwer, Druck auszuüben“, sagte Zverev nach der Partie. „Ich bin etwas angeschlagen, es ist insgesamt sehr fordernd für den Körper. Aber ich bin hier, um erfolgreich zu sein.“ Zverev will sich unbedingt für die ATP Finals der acht besten Spieler des Jahres in Turin (12. bis 19. November) qualifizieren und sammelt in Peking weiter wichtige Punkte dafür.



Zverev nächster Gegner: Daniil Medwedew

Für Zverev war es der siebte Sieg in Serie. In der vergangenen Woche hatte die deutsche Nummer eins den Titel beim Turnier in Chengdu gewonnen. In Peking trifft der 26-Jährige im Kampf um den Finaleinzug auf den Russen Daniil Medwedew.



Anders als in den beiden Partien zuvor erwischte Zverev dieses Mal einen perfekten Start. Der gebürtige Hamburger nahm Jarry schnell zweimal den Aufschlag ab und holte sich nach gerade einmal 23 Minuten den ersten Satz. Zverev leistete sich nur einen vermeidbaren Fehler und dominierte das Geschehen nach Belieben. Von den gesundheitlichen Problemen, die ihm an den vergangenen Tagen noch zu schaffen gemacht hatten, war nichts mehr zu spüren.



Im zweiten Durchgang steigerte sich Jarry allerdings und schaffte im Tiebreak den Satzausgleich. Die Partie drohte nun zu kippen, doch Zverev hielt dagegen. Beim Stand von 1:1 wehrte er einen Breakball ab und nahm dem Chilenen kurz darauf selbst den Aufschlag ab. Mit einem Ass machte Zverev das Weiterkommen perfekt.