Tennis Zverev gewinnt Auftaktmatch in Toronto Von dpa | 08.08.2023, 23:30 Uhr | Update vor 1 Std. Alexander Zverev Foto: Frank Molter/dpa

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Toronto die zweite Runde erreicht. Neun Tage nach seinem Finalsieg auf Sand in Hamburg gewann Zverev zum Auftakt des Hartplatzturniers gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 6:4, 7:6 (7:3). In der zweiten Runde trifft der Weltranglisten-16. auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der sich überraschend klar mit 6:0, 6:2 gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf durchsetzte.