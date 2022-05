Steht beim Turnier in Rom im Halbfinale: Alexander Zverev. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa FOTO: Alessandra Tarantino ATP-Tour Zverev beim Turnier in Rom im Halbfinale Von dpa | 14.05.2022, 03:08 Uhr

Kurz vor den French Open kommt Alexander Zverev immer besser in Schwung. Beim Masters-1000-Turnier in Rom schaffte der Tennis-Olympiasieger am Freitag den Sprung ins Halbfinale. Der 25-Jährige setzte sich gegen den chilenischen Sandplatz-Spezialisten Cristian Garin mit 7:5, 6:2 durch.