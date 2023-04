Ben Sulayem Foto: Hasan Bratic/dpa up-down up-down Formel 1 Zoff und Sexismus-Vorwürfe: Fia-Boss Sulayem in der Kritik Von dpa | 28.04.2023, 11:18 Uhr

Viele Freunde hat sich Mohammed Ben Sulayem in der Formel 1 bislang nicht gemacht. Der Fia-Präsident eckte in seiner kurzen Amtszeit oft an. Nun kommen neue Mobbing- und Sexismus-Vorwürfe auf.