Rudern Zeidler will wie der Großvater siegen Von dpa | 09.08.2022, 07:25 Uhr

Ruder-Welt- und Europameister Oliver Zeidler steht bei den European Championships in München vor einem ganz besonderen Wettkampf. Auf der Regattastrecke in Oberschleißheim will er 50 Jahre nach dem Olympiasieg seines Großvaters Hans-Johann Färber ebenfalls Gold im Rudern gewinnen.