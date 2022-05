ARCHIV - Zehnkämpfer Niklas Kaul geht beim Leichtathletik-Meeting im österreichischen Götzis an den Start. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler Leichtathletik Zehnkampf-Weltmeister Kaul will EM-Norm in Götzis knacken Von dpa | 16.05.2022, 10:58 Uhr

Deutschlands bester Zehnkämpfer Niklas Kaul will sich am 28./29. Mai beim Meeting im österreichischen Götzis für die Europameisterschaften vom 15. bis 21. August in München qualifizieren.