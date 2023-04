Niklas Kaul Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Leichtathletik Zehnkampf-Europameister Kaul startet in Ratingen Von dpa | 27.04.2023, 14:38 Uhr

Europameister Niklas Kaul will seinen ersten Zehnkampf in diesem Jahr am 17. und 18. Juni in Ratingen vor den Toren Düsseldorfs absolvieren.