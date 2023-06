Niklas Kaul Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Leichtathletik Zehnkampf-Europameister Kaul auf Kurs Olympia-Norm Von dpa | 17.06.2023, 18:12 Uhr

Europameister Niklas Kaul ist nach dem ersten Tag des Zehnkampfes in Ratingen auf dem Weg, die Norm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu übertreffen. Der 25 Jahre alte Mainzer liegt nach fünf Disziplinen am Samstag mit 4157 Punkten auf dem fünften Rang.