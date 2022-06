ARCHIV - Ein Basketball landet im Korb. Foto: Thomas Kienzle/dpa/Symbolbild FOTO: THOMAS KIENZLE Basketball-Bundesliga Wunsch erfüllt: Oldenburg holt US-Basketballer Drechsel Von dpa | 13.06.2022, 17:16 Uhr

Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat den Amerikaner Trey Drechsel vom serbischen Club Partizan Belgrad verpflichtet. Das gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. Der 25-Jährige war zuletzt an den polnischen Champions-League-Teilnehmer Stal Ostrow Wielkopolski ausgeliehen. Er kann als Shooting Guard und Small Forward eingesetzt werden. Drechsel sei auch wegen dieser Vielseitigkeit der Wunschspieler des neuen Oldenburger Trainers Pedro Calles, sagte Sportchef Srdjan Klaric. Die Baskets zahlen für ihren zweiten Neuzugang nach dem deutschen Nationalspieler Kenneth Ogbe (Brose Bamberg) sogar eine Ablösesumme an Partizan Belgrad.