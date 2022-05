ARCHIV - Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Balk Eishockey Wolfsburgs Gegner sind Turku, Zug und Ljubljana Von dpa | 25.05.2022, 17:09 Uhr

Die Grizzlys Wolfsburg treffen bei ihrer dritten Teilnahme an der Eishockey-Champions-League auf den finnischen Club TPS Turku, den EV Zug aus der Schweiz sowie Olimpija Ljubljana aus Slowenien. Das ergab die Auslosung der acht Vorrundengruppen am Mittwochnachmittag im finnischen Tampere. Die Champions-League-Saison beginnt am 1. September. Die beiden besten Teams jeder Vierergruppe erreichen das Achtelfinale, das ab dem 15. November ausgetragen wird. Die Wolfsburger nahmen zuletzt 2017 an dem Wettbewerb teil, der im Eishockey allerdings keine so große Bedeutung hat wie im Fußball.