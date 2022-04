Basketballerin Sabally FOTO: Adam Hunger Draft WNBA: Nyara Sabally spielt bald für New York Liberty Von dpa | 12.04.2022, 06:16 Uhr | Update vor 48 Min.

Nyara Sabally spielt in den USA zukünftig für New York Liberty. Das WNBA-Team wählte die jüngere Schwester von Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally beim Draft an fünfter Stelle aus.