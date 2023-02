Nicholas Lau Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Nordische Ski-WM WM-Rennen aus dem Urlaub: Langlauf kurios in Slowenien Von dpa | 22.02.2023, 16:00 Uhr

Panama vs. Mexiko vs. Trinidad & Tobago: So sieht bei der Nordischen Ski-WM der traditionelle Auftakt der Langläufer aus. Es ist ein Rennen, bei dem es für viele nicht um das Ergebnis geht.