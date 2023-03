Jonas Dobler Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Ski nordisch WM-Bronze zum Abschluss: Langläufer Dobler beendet Karriere Von dpa | 08.03.2023, 15:34 Uhr

Skilangläufer Jonas Dobler beendet seine Karriere. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, will der 31-Jährige am kommenden Samstag beim 50-Kilometer-Rennen in Oslo letztmals im Weltcup an den Start gehen.