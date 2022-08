Serena Williams Foto: Charles Krupa/AP/dpa up-down up-down US Open Williams gewinnt Erstrundenspiel beim Abschiedsturnier Von dpa | 30.08.2022, 03:29 Uhr

Sportikone Serena Williams hat ihren Abschied von der großen Tennis-Bühne nochmal verschoben. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin gewann zum Auftakt der US Open in der Nacht gegen Danka Kovinic (Montenegro) mit 6:3, 6:3. Bei ihrem voraussichtlichen Abschiedsturnier trifft die langjährige Weltranglistenerste in der zweiten Runde auf die an Nummer zwei gesetzte Anett Kontaveit aus Estland.