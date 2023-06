Ludger Beerbaum Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Pferdesport Wie lange reitet Ludger Beerbaum noch? Die Sache mit dem 60. Von dpa | 29.06.2023, 04:31 Uhr

Erleben die Zuschauer in Aachen in dieser Woche die letzten CHIO-Ritte von Ludger Beerbaum? „Gute Frage“, sagt der viermalige Olympiasieger: „Die stelle ich mir selber auch.“ Mit 60 Jahre wolle er nicht mehr Turniere reiten, hatte der Springreiter vor ein paar Jahren gesagt. „Aber ich habe das nicht unterschrieben“, fügt Beerbaum grinsend an.