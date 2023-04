Ukrainischer Sport Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild up-down up-down Sportpolitik Wettkämpfe mit Russen: Ukraine verbietet Sportlern Teilnahme Von dpa | 14.04.2023, 18:31 Uhr

In der Ukraine hat das Sportministerium offiziellen Delegationen die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen mit Russen und Belarussen verboten. Die Ministeriumsverordnung wurde in der Nacht zum Freitag veröffentlicht.