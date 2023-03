Andreas Wellinger Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild up-down up-down Wintersport Wellinger wird Zwölfter beim Skifliegen - Granerud siegt Von dpa | 18.03.2023, 18:29 Uhr

Die deutschen Skispringer präsentieren sich beim Skifliegen nicht in Topform. Ein Norweger glänzt in der Heimat. Am Sonntag freuen sich die Springerinnen auf eine Premiere.