Weltcup in den USA Wellinger beschert Skispringern ersten Sieg Von dpa | 11.02.2023, 18:17 Uhr

Olympiasieg, Kreuzbandriss, lange Formsuche: Andreas Wellinger hat in seiner Karriere schon viel erlebt. In den USA schafft er nun etwas, was ihm lange nicht gelang. Dem Team macht das Mut für die WM.