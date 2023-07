Florian Wellbrock Foto: Jo Kleindl/DSV/dpa up-down up-down Nach WM-Titel Wellbrock lässt Start in Freiwasser-Staffel offen Von dpa | 18.07.2023, 07:18 Uhr

Florian Wellbrock hat seinen Start in der Freiwasserstaffel bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan auch nach seinem WM-Titel über fünf Kilometer offen gelassen. Der 25-Jährige könnte sich für die anstehenden Beckenrennen in der kommenden Woche schonen.