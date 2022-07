ARCHIV - Schließt bei der Schwimm-EM fünf Starts wie bei der WM definitiv aus: Florian Wellbrock. Foto: Attila Volgyi/XinHua/dpa FOTO: Attila Volgyi up-down up-down Schwimm-Olympiasieger Wellbrock: Bei EM-Teilnahme definitiv keine fünf Wettbewerbe Von dpa | 26.07.2022, 06:02 Uhr

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock wird bei einer Teilnahme an den Europameisterschaften vom 11. bis 21. August in Rom nicht auf fünf verschiedenen Strecken an den Start gehen, kündigte der Magdeburger in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur an.