Leichtathletik Weitspringerin Mihambo: Start bei Hallen-EM wahrscheinlich Von dpa | 09.02.2023, 13:23 Uhr

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat einen Start bei den Hallen-Europameisterschaften der Leichtathletik in Aussicht gestellt. Die 29-Jährige nannte es in Berlin „sehr wahrscheinlich“, dass sie vom 2. bis 5. März in Istanbul dabei ist.