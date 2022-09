Nick Weiler-Babb Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Basketball-EM Weiler-Babb möchte weiter für Deutschland auflaufen Von dpa | 18.09.2022, 04:48 Uhr

Der erst in diesem Sommer eingebürgerte Nick Weiler-Babb möchte auch langfristig für das Basketball-Nationalteam Deutschlands spielen. Dies sagte der 26 Jahre alte Profi des FC Bayern München am EM-Finalwochenende in Berlin.