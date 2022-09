Vet-Check Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Vielseitigkeit Weg zu Doppel-Gold frei: WM-Pferde fit für das Springen Von dpa | 18.09.2022, 09:46 Uhr

Der Weg für das deutsche Team zu Doppel-Gold bei der Reit-WM in Italien ist frei. Die deutschen Vielseitigkeitspferde überstanden am Sonntagmorgen die tierärztliche Untersuchung in Rocca di Papa bei Rom ohne Beanstandungen.