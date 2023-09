Die Mannschaften in der Basketball-Bundesliga (BBL) leben momentan in zwei Welten. In der einen bereiten sie sich auf die Ende September beginnende Saison 2023/24 vor, in der anderen steht die Basketball-Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen im Mittelpunkt. Kein Wunder, dass alle ihre Blicke auch in Richtung Asien richten.

Herausforderung für BBL-Trainer

In den Kadern der teilnehmenden Nationen tummeln sich zahlreiche Akteure, die ihre Brötchen in Deutschland verdienen. Für die BBL-Coaches ist das durchaus eine Herausforderung, denn im September sorgen sie eigentlich für den Feinschliff bis zum Saisonstart – und verzichten dabei nur ungerne auf Teile des Personals.

Der deutsche Basketball macht allerdings momentan dermaßen positiv von sich reden, dass davon am Ende alle eigentlich nur profitieren können. Mit drei Siegen in der Gruppenphase und zwei weiteren Erfolgen in der Zwischenrunde weist die Nationalmannschaft bis dato eine blütenweiße Weste auf. Fünf Siege in fünf Spielen haben das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ins Viertelfinale getragen. Gegner am Mittwoch (10.45 Uhr, live bei Magenta Sport): Lettland.

Das zeichnet Bundestrainer Gordon Herbert aus

Für den Triumphzug und die tatsächlich greifbare Chance auf den ganz großen Coup, sprich: den Gewinn der Weltmeisterschaft, gibt es Gründe. Einer davon ist der Kanadier Herbert, der schon als Bundesliga-Trainer bei den Skyliners aus Frankfurt seine Qualitäten unter Beweis gestellt hatte. Seine hohe fachliche Qualifikation und sein Gespür für die richtigen Entscheidungen im passenden Moment sind nur zwei seiner entscheidenden Vorzüge. Herbert ist ein Coach, dem Spieler gerne folgen; auch solch hochdekorierte wie im Nationalteam, in dem gleich vier NBA-Profis mitwirken.

Mehr Informationen: Der Kolumnist größer als Größer als Zeichen Torben Rosenbohm ist freier Journalist aus Oldenburg. Seit mehr als drei Jahrzehnten verfolgt er intensiv das Basketball-Geschehen in Deutschland und schreibt in seinem Blog unter www.torbenrosenbohm.de regelmäßig über den Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg.

Der Kader selbst ist wohl der beste, den eine deutsche Auswahl jemals beisammen hatte. Wann gab es schon einmal eine solche Auswahl? Selbst ein aktueller NBA-Profi wie Maxi Kleber ist gar nicht mit nach Asien gereist. Zudem wurde sogar die Verletzung von Franz Wagner bislang mühelos kompensiert. Der Shootingstar von Orlando Magic hofft zur K.-o.-Phase auf eine Rückkehr aufs Parkett.

Das sind die Schlüsselspieler

In allen Mannschaftsteilen passt die Mischung. Für die kreativen Momente im Spielaufbau sorgt vor allem Dennis Schröder, der ab 2023/2024 in der NBA für die Toronto Raptors auf Körbejagd gehen wird. Seine Fähigkeiten im Spielaufbau und beim eigenen Abschluss gehören zum Besten, was es bei dieser WM zu sehen gibt. Wertvolle kreative Impulse kommen zudem von Maodo Lo, Isaac Bonga und Justus Hollatz.

Benötigt Deutschland Treffer aus der Distanz, liefern auch andere verlässlich ab. Niels Giffey und Andreas Obst, beide vom FC Bayern München, sind bei gegnerischen Teams gefürchtet, da sie jederzeit heiß laufen können. Und da auch die lange Garde um Moritz Wagner, Daniel Theis und Johannes Thiemann auf gleichbleibend hohem Niveau agiert, darf die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes ohne Zweifel zu den Gold-Favoriten gezählt werden.

Ex-Oldenburger läuft für Halbfinal-Konkurrenten auf

Die Hürde Lettland darf dabei aber keinesfalls unterschätzt werden. Die Mannschaft, bei der Leistungsträger Rihards Lomazs, der Anfang des Jahres im Trikot der EWE Baskets Oldenburg einen Kreuzband erlitten hatte, ausfällt, begeistert als Kollektiv. Und brachte in Frankreich einen WM-Mitfavoriten zu Fall. Die Deutschen sind gewarnt. Im Halbfinale könnte es dann zu einer echten Reifeprüfung kommen: Gegner dort wären die USA, wenn die sich gegen Italien durchsetzen. Die Zeiten, in denen man ehrfürchtig vor dem vermeintlich haushohen Favoriten nahezu erstarrte, sind indes vorbei.