Vingegaard und Macron Foto: Dirk Waem/BELGA/dpa up-down up-down Radsport Warum bei der Tour de France noch Maske getragen wird Von dpa | 08.07.2023, 07:31 Uhr

Jonas Vingegaard war nicht gerade begeistert, als Emmanuel Macron auf dem Podium ihm immer näher kam. Das lag nicht etwa an einer Abneigung des Führenden der Tour de France gegenüber dem französischen Präsidenten. Es lag vielmehr daran, was Macron trug - oder eben nicht trug. Bei der Frankreich-Rundfahrt besteht nämlich in gewissen Zonen immer noch Maskenpflicht, was Macron bei seinem Abstecher ignorierte.