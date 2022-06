Svenja Müller (r) und Cinja Tillmann umarmen sich. Foto: Alfredo Falcone/LaPresse/AP/dpa FOTO: Alfredo Falcone Beachvolleyball-WM Volleyballerinnen Müller und Tillmann verpassen Finale Von dpa | 18.06.2022, 21:10 Uhr

Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei der Beachvolleyball-WM in Rom das Finale verpasst, dürfen aber noch auf Bronze hoffen. Das deutsche Duo unterlag am Samstag in der Vorschlussrunde den favorisierten Kanadierinnen Sophie Bukovec und Brandie Wilkerson mit 1:2 (15:21, 21:15, 12:15).