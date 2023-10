Olympische Spiele 2024 Volleyballer fahren zu Olympia Von dpa | 08.10.2023, 15:26 Uhr | Update vor 1 Std. Volleyballer Foto: Joao Gabriel Alves/dpa up-down up-down

Zuletzt war das der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft vor elf Jahren gelungen: Die Männer haben sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Die sind nächstes Jahr in Frankreich. Das stand bereits nach dem Sieg gegen das Land Katar am Samstag fest. Das Spiel gegen die Mannschaft aus der Ukraine am Sonntag hatte darauf keinen Einfluss mehr.