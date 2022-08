Pole Position Foto: Hasan Bratic/dpa up-down up-down Formel 1 Carlos Sainz auf Startplatz eins in Belgien Von dpa | 27.08.2022, 16:57 Uhr

Ferrari-Pilot Carlos Sainz geht beim Formel-1-Rennen in Belgien vom ersten Startplatz ins Rennen. Der Spanier belegte in der Qualifikation von Spa-Francorchamps am Samstag zwar Rang zwei.