Fahrerfeld FOTO: ASANKA BRENDON RATNAYAKE Formel 1 Leclerc siegt in Australien - Verstappen fällt erneut aus Von dpa | 10.04.2022, 07:59 Uhr | Update vor 11 Min.

Charles Leclerc bleibt in der Formel 1 das Maß der Dinge. In seinem Ferrari siegt der 24-Jährige auch in Australien. Max Verstappen kommt im dritten Rennen zum zweiten Mal nicht ins Ziel.