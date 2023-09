Formel 1 Vettel: „Hätte mir gewünscht, dass mehr Siege kommen“ Von dpa | 14.09.2023, 04:34 Uhr | Update vor 25 Min. Sebastian Vettel Foto: Lim Yong Teck/AP/dpa up-down up-down

Am 22. September 2019 gewinnt Sebastian Vettel in Singapur. Es ist sein letzter Grand-Prix-Erfolg. An diesem Wochenende macht die Formel 1 dort wieder Station. Wie blickt Vettel auf damals zurück?