Max Verstappen Foto: Hasan Bratic/dpa Motorsport Verstappens Urlaubsplan: Training für das Handgelenk Von dpa | 31.07.2023, 05:21 Uhr

Mit riesigem Vorsprung in der WM geht Max Verstappen in die Formel-1-Ferien. Jetzt will es sich der Red-Bull-Fahrer gut gehen lassen.