Max Verstappen Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Verstappen siegt nach Aufholjagd in Miami Von dpa | 07.05.2023, 23:09 Uhr

Max Verstappen patzt in der Qualifikation - und liefert im Rennen. Zum zweiten Mal gewinnt der Champion in Miami. Teamkollege Sergio Pérez muss sich beim Promi-Auflauf in Florida geschlagen geben.