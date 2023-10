Formel 1 Verstappen startet bei Austin-Sprint als Erster Von dpa | 21.10.2023, 20:22 Uhr | Update vor 2 Std. Max Verstappen Foto: Eric Gay/AP up-down up-down

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen startet das Sprintrennen in Austin vom ersten Platz. Der Red-Bull-Pilot ließ auf dem Circuit of the Americas den Monegassen Charles Leclerc im Ferrari knapp hinter sich. Dritter in der Qualifikation für den Sprint in der deutschen Nacht zum Sonntag (0.00 Uhr/Sky) wurde Mercedes-Star Lewis Hamilton.