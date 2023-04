Großer Preis von Australien Foto: Scott Barbour/AP up-down up-down Formel 1 Verstappen im letzten Formel-1-Training in Melbourne vorn Von dpa | 01.04.2023, 05:03 Uhr

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist im letzten Training vor dem Großen Preis von Australien die schnellste Runde gefahren. Der 25 Jahre alte Niederländer lenkte seinen Red Bull am Samstag in 1:17,565 Minuten um den Kurs in Melbourne und landete knapp zwei Zehntelsekunden vor Ex-Champion Fernando Alonso im Aston Martin.